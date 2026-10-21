Fußball-Kolumne: Lahm fordert Konsequenzen für Infantino und Manchester City

Berlin - Der frühere Fußball-Weltmeister Philipp Lahm hat die Ermittlungen gegen Manchester City und die Kritik an FIFA-Präsident Gianni Infantino begrüßt. "Wenn solches Verhalten wie in Manchester und bei der FIFA bestraft wird, ist das gut. Der Fußball muss verhindern, dass fragwürdige Ideen ihn noch weiter von der Basis entfernen. Nur dann ist über ihn Engagement in die Zivilgesellschaft möglich, nur dann lässt sich mit ihm Europa stärken", schrieb der 42-Jährige in seiner Kolumne für die "Zeit".