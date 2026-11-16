So gut hatte es für die SG VfB Vacha im Spitzenspiel beim bis dato Tabellenzweiten ESV Lok Gotha nach der ersten Viertelstunde ausgesehen. Da hatte die Mannschaft von Trainer Martin Walter mit 3:0 geführt. Doch ein Fußballspiel dauert bekanntlich nicht 15, sondern 90 Minuten. Nach Ablauf dieser stand ein 5:3 der Gothaer und somit die zweite Saisonniederlage der Vachaer zu Buche, womit der VfB den Platz an der Sonne vorerst räumen muss.