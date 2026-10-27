Das Pokalfinale auf eigenem Platz hatte der VfB 1919 Vacha gegen die SG Hötzelsroda am 23. Mai knapp mit 2:1 gewonnen. Das Punktspiel der Fußball-Kreisoberliga, in der Konstellation Spitzenreiter gegen Tabellenvierter, endete dagegen am Sonntag deutlich: mit einem 6:0-Erfolg für Vacha vor 135 Zuschauern. „Die letzten Spiele gegen Hötzelsroda waren immer knapp, deshalb hätte ich auch einen nicht so hohen Sieg vorher unterschrieben“, sagte Vachas Trainer Martin Walter. „Das wir so klar gewinnen, freut mich umso mehr.“