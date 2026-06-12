Mit diesem Wochenende und dem letzten Spieltag der Kreisoberliga-Saison verabschieden sich zwei bekannte Vereine der Region. Der SV 08 Thuringia Struth-Helmershof und der FSV Floh-Seligenthal verlassen die Fußballbühne und betreten diese zur kommenden Spielzeit gemeinsam als FC Rennsteig. Verabschieden werden sich dabei auch beide Trainer. Vor dem letzten Auswärtsspiel der Thuringia und dem letzten Heimspiel der Floh-Seligenthaler beantworten Heiko Stern und Silvio Möller sechs Fragen zu Vergangenheit und Zukunft.