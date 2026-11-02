Acht Partien hat der Landesklasse-Absteiger SG FC Steinbach-Hallenberg in der aktuellen Saison der Kreisoberliga Rhön-Rennsteig mittlerweile bestritten. Am vergangenen Sonntag bestätigte sich mit einem 6:0-Erfolg beim FSV Rot-Weiß Breitungen abermals, dass die Haseltaler zu den Favoriten auf den Titel gehören, womöglich sogar der Top-Favorit sind. Noch ungeschlagen bietet sich dabei ein Vergleich mit dem Herpfer SV an, der in der vorangegangenen Saison die Liga dominierte.