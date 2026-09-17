Im Dezember 2024, mitten in der Winterpause der Kreisoberliga-Saison 24/25, war Fußballtrainer Mike Linhart auf eigenen Wunsch von seinen Posten beim zu jenem Zeitpunkt Tabellenvierten SV Stahl Brotterode-Trusetal mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Persönliche und auch gesundheitliche Gründe veranlassten ihn damals, seine Tätigkeit bei der Stahlelf nach eineinhalb Jahren zu beenden. Seitdem sind mehr als eineinhalb weitere Jahre vergangenen und wir wollten wissen, wie es dem mittlerweile 56-Jährigen seitdem ergangen ist und wie Mike Linhart auf die aktuelle Saison in der Kreisoberliga Rhön-Rennsteig blickt.