Seinen neuen Verein wollte Silvio Möller, in den vergangenen zweieinhalb Jahren Trainer beim FSV Floh-Seligenthal, erst nach dem Ende der Saison verkünden. Beim letzten Saisonspiel informierte er seine Mannschaft und den FSV. Fest steht: Der 42-jährige Fußballtrainer bleibt der Kreisoberliga Rhön-Rennsteig erhalten. Zur neuen Saison übernimmt er als Teil einer Doppelspitze das Traineramt beim FC Steinbach-Hallenberg.