Der 19-jährige Torhüter Niclas Rothamel absolviert bei der SG FC Rennsteig seine erste komplette Saison im Herrenfußall. Er tritt damit in die Fußstapfen seines Vater Jens (50 Jahre), der einst beim FSV Schmalkalden und Wacker Gotha Thüringenliga spielte und abschließend beim FC Rennsteig-Vorgänger SV Struth-Helmershof den Kasten sauber hielt. Mittlerweile trainiert er die FC Rennsteig-Reserve und läuft seinem Sohn auch auf dem Platz oft genug über den Weg. Beim Kreisoberliga-Heimsieg gegen Dreißigacker sprachen wir mit beiden über Fußball, ihre Vater-Sohn-Beziehung und die zusätzliche Begeisterung von Niclas für Volleyball, wo er mit dem Schmalkalder VV in der Thüringenliga antritt.