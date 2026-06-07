Einen nie gefährdeten 8:1-Erfolg feierte die SG Herpf im Fußball-Kreisoberligaderby gegen Empor Dreißigacker. Da es für beide Mannschaften um nichts mehr ging, war es einzig das Rennen um die Torjägerkrone, die dem Spiel etwas Spannung verlieh. Mateo Safradin will sich gegen David Thorwarth (Struth-Helmershof) behaupten. Nach seinen drei Treffern am Wochenende liegt der Herpfer jetzt zwei Treffer vorne.