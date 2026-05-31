Trainer Silvio Möller feierte seinen 42. Geburtstag auf dem Fußballplatz beim Heimspiel seines FSV Floh-Seligenthal gegen den Herpfer SV. Würde ihm der bereits als Meister feststehende Gegner ein Geburtstagsgeschenk machen? „Ich hoffe nicht“, so die vielsagende Antwort von Gäste-Trainer Christian Hutterer. Und daran hielten sich die Herpfer, die mit ihrem 2:1-Erfolg auch im 24. Kreisoberliga-Spiel ungeschlagen blieben.