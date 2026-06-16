Torreich lief das Saisonfinale in der Kreisoberliga Rhön-Rennsteig, in jeder Partie fielen mindestens sechs Treffer. Durch Spielgemeinschaften und Zusammenschlüsse könnte es in dieser Saison keinen sportlichen Absteiger geben. „Wir haben durch die Fusion von Struth-Helmershof und Floh-Seligenthal ja schon einen Absteiger. Da Kreisligameister 1. Suhler SV II mit Dietzhausen eine Spielgemeinschaft bildet, kann Suhl ja nicht aufsteigen. Kaltennordheim steigt auf, aber die dahinter stehenden Mannschaften, die ja rein nach der Spielordnung auch aufsteigen könnten, haben verzichtet. Da ich aber sehr gerne auch kommende Saison mit 14 Teams in der Kreisoberliga spielen würde, könnte auch Oepfershausen in der Liga bleiben. Aber da müssen wir erst mit dem Verein sprechen“, so der KFA-Vorsitzende Sandy Hoffmann auf Nachfrage der Redaktion. „Wir müssen also abwarten, ehe wir abschließend sagen können, ob es einen Absteiger gibt oder nicht.“ So könnte also neben Rot-Weiß Breitungen auch Schlusslicht SG Oepfershausen in der Liga bleiben.