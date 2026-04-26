Am Samstag strömten die Zuschauer zum Seligenthaler Kunstrasenplatz um das letzte Derby der beiden einstigen Rivalen FSV Floh-Seligenthal und SV Thuringia Struth-Helmershof zu verfolgen. Ab der kommenden Saison werden beide Clubs als gemeinsamer, neu gegründeter Verein in der Kreisoberliga an den Start gehen. Bis dahin sind noch einige bürokratische und notarische Hürden zu bewältigen. Offiziell 199 Zuschauer – allerdings sehr konservativ gezählt – sahen den klaren 5:1-Erfolg des FSV.