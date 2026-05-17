Natürlich wollten die Spieler der SG Herpf nach der gewonnenen Meisterschaft den Meisterpokal so schnell wie möglich in den Händen halten. Natürlich sollte die Übergabe vor heimischem Publikum stattfinden und nicht am letzten Spieltag auswärts bei der Stahlelf. Deswegen sagte dies der KFA nach der Anfrage der Herpfer auch zu. Passenderweise gehörte Staffelleiter Chris Altmann als Assistent zum Unparteiischen-Trio am Sonntag in Herpf und konnte nach der Partie seines Amtes walten. Aber all das war nach 15 Minuten erst mal egal. In den Minuten danach ging es um alles!