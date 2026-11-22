Ist dies die Vorentscheidung im Meisterschaftskampf der Kreisoberliga Rhön-Rennsteig? Auf jeden Fall ist mit dem 3:0-Heimsieg der SG FC Steinbach-Hallenberg im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten FC Zella-Mehlis die Herbstmeisterschaft entschieden. Bei noch zwei ausstehenden Spieltagen bis zur Winterpause beträgt der Vorsprung der noch ungeschlagenen Haseltaler auf die Ruppberg-städter sieben Punkte.
Fußball-KOL Rhön-Rennsteig Der Herbstmeister aus dem Haseltal
Björn Eimer 22.11.2026 - 14:47 Uhr