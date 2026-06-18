Ein Ziel hatte sich der Herpfer SV 07 nach dem Abstieg aus der Landesklasse nach der Saison 2023/24 gesetzt: Wenn im Jahr 2027 das Jubiläum 120 Jahre Fußball in Herpf ansteht, dann wollte man auf alle Fälle wieder Landesklasse-Fußball sehen in Herpf. Jetzt hat das schon ein Jahr zuvor geklappt – auch weil das Team mit vollem Fokus über die gesamte Saison gespielt hat. Und ein Jahr verfrüht ist besser als zu spät.