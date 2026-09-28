Bis zur Kirmes in Breitungen war es zwar noch eine Woche hin, doch lieferten die rot-weißen Kreisoberliga-Fußballer des FSV im Heimspiel gegen den Nachbarn aus Wernshausen und Schwallungen ihren Fans einen vorzeitigen Grund zum Feiern. Am großen Derby-Tag auf der Friedenskampfbahn war der Bratwurstgrill bereits seit dem frühen Mittag im Dauerbetrieb. Zunächst unterlag die FSV-Reserve im Derby der 1. Kreisklasse dem SV Schwarz-Weiß Fambach 1:4, am Nachmittag machte es die erste Breitunger Mannschaft vor 278 Zuschauern gegen die SG dann aber besser.