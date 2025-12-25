Fußball: Kokainkonsum? Fenerbahçe-Chef nach Festnahme wieder frei

Der 61-Jährige war im Rahmen einer Drogenermittlung in Gewahrsam genommen worden, nachdem bei ihm bei einer Haarprobe der Konsum von Kokain nachgewiesen worden sei. Zudem weitete die Staatsanwaltschaft Istanbul laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu die Vorwürfe nach "zusätzlichen Beweisen aus dem laufenden Verfahren" auch auf Drogenhandel und Beihilfe zum Drogenkonsum aus.