Nach der Pause waren gerade 21 Sekunden gespielt, als Kane jubelte. Nach Pass von Michael Olise schoss er den Ball aus 18 Metern platziert ins rechte Eck - sein elftes Tor in dieser Champions-League-Saison. Die 4.000 mitgereisten Bayern-Fans waren nun tonangebend im riesigen, voll besetzten Stadion.

Neuer streckte wenig später jubelnd die Arme von sich, als er den auf sich zulaufenden Vini Jr. so weit abdrängen konnte, dass der Brasilianer nur ans Außennetz schoss (61.). Ein 1:2 hätte noch mal ein Wendepunkt sein können.

Neuer ist einmal machtlos

Doch der Real-Mythos zog an diesem Abend nicht wie früher. Zumal Neuer ein weiteres Mal in Weltklasse-Manier einen Schuss von Mbappé mit der Hand am Tor vorbei lenken konnte (66.). Nur einmal war Neuer doch geschlagen, auch wenn er am Schuss von Mbappé aus kurzer Distanz noch mit der Hand dran war.

Die Bayern waren nach dem 2:0 nicht mehr effektiv im Abschluss, spielten beste Überzahlsituationen schlecht aus. Sie hatten aber insgesamt die besseren Einzelspieler und das bessere Kollektiv.