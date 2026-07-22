Fußball: Knut Kircher verlängert Vertrag als Schiedsrichter-Chef

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir der DFB und die Bundesliga als Gesellschafter schenken", sagte Kircher laut Mitteilung. "Ich bin dankbar, den eingeschlagenen Weg fortführen zu dürfen und werde gemeinsam mit allen Beteiligten weiter aktiv an der positiven Entwicklung der Unparteiischen arbeiten."