Frankfurt/Main - Der frühere Bundesliga-Referee Knut Kircher bleibt Schiedsrichterchef. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, verlängerte der 57 Jahre alte Kircher seinen Vertrag als Geschäftsführer der DFB Schiri GmbH um vier Jahre. Der Rottenburger hatte das Amt im Juli 2024 von Lutz Michael Fröhlich übernommen. In seiner aktiven Karriere leitete Kircher insgesamt 244 Bundesliga-Partien von 2002 bis 2016.
Fußball Knut Kircher verlängert Vertrag als Schiedsrichter-Chef
dpa 22.07.2026 - 17:19 Uhr