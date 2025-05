Den Klassenerhalt schnellstmöglich fix machen: So lautet die Devise des Fußball-Thüringenligisten Spielvereinigung Geratal und Trainer Frank Schwalenberg. Zuletzt bewiesen die Gerataler eine enorme Konstanz und sind seit nunmehr fünf Ligaspielen ungeschlagen. Auch gegen das Spitzenteam vom 1. FC Eichsfeld holten die Geraberger beim 0:0-Unentschieden etwas Zählbares. Aktuell steht die Spielvereinigung mit 28 Punkten auf dem elften Tabellenplatz der Thüringenliga. Wo das rettende Ufer am Ende sein wird, hängt von den unteren Mannschaften der NOFV-Oberliga ab. Dort befinden sich aktuell mit dem FC Einheit Rudolstadt und der BSG Wismut Gera. Aber wenn die Gerataler weiterhin so zuverlässig ihre Punkte holen, sollten sie mit dem Abstieg wenig zu tun haben.