Viele höherklassige Vereine schauen immer wieder neidvoll zum SV Empor Kloster. Obwohl bis dato „nur“ in der Fußball-Kreisklasse aktiv, lockt die Mannschaft bei Heimspielen im Schnitt 200 Zuschauer und mehr auf den Sportplatz „Unter den Bergen“. Am vergangenen Sonntag kamen laut Stadionsprecher sogar 324 Zuschauer. Das letzte Saisonpunktspiel verloren die Kloster-Männer zwar mit 1:3 gegen die 3. Mannschaft der SG SV Borsch, trotzdem wurde ausgiebig gefeiert. Die Handballer des SV Einheit halfen bei der Versorgung und DJ Charly sorgte für die gute Stimmung rund um den Platz. Er erhielt für seine Unterstützung im Saisonverlauf ein großes Dankeschön, denn er war zu mehreren Ligaspielen der Anheizer in der Frankenstein-Arena. Auch so mancher Fußballer wie den Barchfelder Leon Baier aus den Vereinen der Region zog es nach Kloster, um mit dem Aufsteiger die erfolgreiche Saison zu feiern.