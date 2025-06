Fußball Klopp über Amt als DFB-Coach: "Da hätte ich ja sagen können"

Klopp: "Ich wollte es nicht"

Er entschied sich anders. "Ich wollte es nicht. Und bei der Entscheidung ging es auch nicht um den Job des Bundestrainers an sich. Ich konnte Liverpool so nicht verlassen. Da war eine Mannschaft, da waren Menschen, zu denen ich ein Verhältnis hatte", erklärte Klopp. Er habe es in Liverpool mit neuen Spielern und dem Kernteam "noch einmal richten" wollen. "Das war mir wichtig. Wir haben das auch hinbekommen. Nichtsdestotrotz reifte der Entschluss, in Liverpool aufzuhören."