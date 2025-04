München - Zwischen den beiden einst zerstrittenen Fußball-Weltmeistern Jürgen Klinsmann und Lothar Matthäus herrscht längst keine Missstimmung mehr. "Trotz vieler Streitereien mit ihm auf menschlicher Ebene hier und da sind wir mittlerweile richtig gute Freunde", sagte Klinsmann in dem Podcast "Ball you need is love" über sein Verhältnis zum WM-Kapitän von 1990.