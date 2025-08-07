Acht Wochen ist es her, dass im Borscher „Sportpark An der Ulster“ die Sektkorken knallten. Mit der Ehrung für den bereits vier Wochen lang feststehenden Aufstieg in die Thüringenliga eröffneten die Rhöner die Festwoche anlässlich des 100. Vereinsgeburtstages. Der Staffelsieg hätte souveräner kaum ausfallen können. Neun Punkte Vorsprung, bestes Torverhältnis und in den 30 Punktspielen lediglich eine Niederlage zum Saisonauftakt gegen Ohratal standen am 15. Juni für den SV Borsch zu Buche in der beeindruckenden Saisonbilanz.