Der ehemalige Trainer der Spielvereinigung Geratal Robin Keiner und sein neuer Verein TSV Großbardorf führen die Tabelle der bayerischen Landesliga Nordwest an. Aus bisher fünf Spielen holte die Mannschaft zwölf Punkte. Auch das letzte Spiel am vergangenen Samstag konnte der TSV für sich entscheiden: Gegen den 1. FC Lichtenfels konnte die Keiner-Truppe mit 3:1 gewinnen. Die nächste Partie hat es aber in sich: Konkurrent ist der TSV Abtswind, welcher aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz steht. Der Sieger dieser Partie am Freitagabend dürfte also die Tabellenführung in der Landesliga Nordwest übernehmen. Mal schauen, was sich der Coach, der auch während der Vorbereitung mal bei den Geratalern vorbeigeschaut hat, für eine Taktik überlegt.