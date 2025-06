In der Partie heute (21.00 Uhr MESZ/Sat.1. und DAZN) reicht den Bayern gegen den Tabellenzweiten aus Portugal schon ein Unentschieden für Platz eins in Gruppe C. Darum hätte Kompany auch im Tor eine Rotation in Erwägung ziehen können. Doch der Belgier wiegelte bei der Pressekonferenz im Bank of America Stadium am Montagabend (Ortszeit) ab.