Fußball: Kein Interesse: David Wagner will kein Trainer mehr sein

Leipzig - Der frühere Bundesliga-Coach David Wagner hat keine Ambitionen mehr, als Vereinscoach zu arbeiten. Im Sport1-Interview sagte der ehemalige Trainer des FC Schalke 04 sowie der Premier League-Clubs Huddersfield und Norwich: "Ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Jeder Tag ist jetzt neu, spannend und aufregend – das war es als Trainer zuletzt nicht mehr. Ich mache etwas Neues, und das finde ich super." Wagner leitet seit Juli die Nachwuchsabteilung von Fußball-Bundesligist RB Leipzig und arbeitet damit sehr eng mit seinem Freund Jürgen Klopp zusammen, dem Globalen Fußballchef von Red Bull.