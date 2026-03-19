Die Whitecaps hatten mehr Spielanteile, spätestens mit dem Ausgleich in der Schlussphase war der Glaube an ein Comeback aber weg. Danny Musovski traf in der 79. Minute per Kopf zum 1:1, Paul Rothrock sorgte mit dem 2:1 in der 83. Minute für die Entscheidung. Beide Profis waren erst kurz zuvor eingewechselt worden. Jeevan Badwal hatte mit dem 1:0 in der 24. Minute noch für große Hoffnung bei den Gästen gesorgt. Müller war an der Entstehung des Tores mit einem Pass beteiligt.