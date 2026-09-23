München - Harry Kane in Plauderlaune: Der Stürmerstar kann sich nach seiner Zeit beim FC Bayern eine Doppelfunktion als MLS-Fußballer und NFL-Kicker vorstellen. Zwei Karrieren gleichzeitig in den USA? "Vielleicht könnte das irgendwann eine Möglichkeit sein, wenn ich in Zukunft in der MLS oder irgendwo in dieser Richtung spiele - wegen der unterschiedlichen Saisonverläufe könnte man beides miteinander verbinden", sagte der 33-Jährige vor dem Spiel der englischen Nationalmannschaft in der Nations League am Samstag gegen Spanien.