Rijeka - Die Fußball-Nationalmannschaft Englands hat in der Nations League ein eindrucksvolles Ausrufezeichen gesetzt und mit einem Kantersieg in Kroatien einen großen Schritt Richtung Viertelfinale gemacht. Das Team des deutschen Nationaltrainers Thomas Tuchel spielte sich in Rijeka phasenweise in einen Rausch und gewann gegen einen völlig überforderten Gegner mit 7:0 (4:0). Für die Kroaten war es die höchste Niederlage ihrer Verbandsgeschichte. England hingegen festigte den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe 3 hinter Weltmeister Spanien.