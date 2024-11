Zudem warnte Kahn Deutschlands langjährige Nummer eins vor einem möglichen Leistungstief nach dessen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. "Man fällt in ein Loch und fragt sich: Was ist jetzt noch das Ziel, was kann ich noch erreichen. Mich wundert es daher nicht, dass Manuel in dieser Saison noch nicht in jedem Spiel die Leistungen zeigt, die wir von ihm gewohnt sind", sagte Kahn und sprach dabei auch über eigene Erfahrungen nach seinem DFB-Rücktritt 2006.