Die "trügerische Attraktivität" der Bundesliga

Deutschlands Fußball-Clubs konnten in den zurückliegenden zehn Jahren nur zwei große internationale Titel gewinnen. Die Bayern triumphierten 2020 in der Champions League, Eintracht Frankfurt gewann 2022 die Europa League. "Mentalität, taktische Reife, individuelle Klasse - all das muss in Deutschland auf ein anderes Niveau kommen, wenn wir dauerhaft mit den Besten mithalten wollen", forderte Kahn.