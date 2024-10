Um Wanner gibt es ein Tauziehen zwischen dem deutschen und dem österreichischen Verband. Derzeit spielt der 18-Jährige für die U21-Auswahl Deutschlands. Der in Österreich geborene Wanner hat aber noch keine Entscheidung getroffen, ob er künftig auch in der Nationalmannschaft für Deutschland oder sein Geburtsland auflaufen will.