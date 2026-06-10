Fußball: Jungstar Eichhorn verlässt Hertha in Richtung Leverkusen

Berlin - Der von der europäischen Fußball-Elite umworbene Kennet Eichhorn wird seinen nächsten Karriereschritt bei Bayer Leverkusen gehen. Der Bundesligist sicherte sich die Dienste des 16 Jahre alten Mittelfeldspielers von Hertha BSC. Eichhorn, der bei den Berlinern noch einen Vertrag bis 2029 besaß, kann dank einer Ausstiegsklausel seinen Ausbildungsverein vorzeitig verlassen. "Mit Kennet haben wir nun eines der besten deutschen Talente in unseren Reihen", sagte Bayer-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes.