Fußball: Jena gewinnt Derby im Thüringen-Pokal

Damit konnte der FC Carl Zeiss auch das dritte Derby binnen eines halben Jahres in der neuen Arena im Jenaer Ernst-Abbe-Sportfeld für sich entscheiden. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit hatte der FC Rot-Weiß Erfurt zwar die besseren Chancen, den Landeshauptstädtern gelang aber kein Treffer. In der zweiten Hälfte tat Jena mehr fürs Spiel und erzielte durch Hamza Muqaj das Tor. So dürfen die Jenaer erneut feiern und ziehen im Thüringer Fußball-Landespokal ins Viertelfinale ein.