23 Trainer beim Training, das sei schon „eine Hausnummer“, sagt Lars Müller. Der Fußballcoach ist neben Jens Anschütz und Maik Lipsius einer der drei Trainer am DFB-Stützpunkt in Zella-Mehlis. Am Montag, 1. Dezember, fand kein gewöhnliches Stützpunkttraining mit den besten Talenten der Region statt, sondern der 8. DFB-Trainingsdialog. Das Projekt des Deutschen Fußball-Bundes wird zweimal jährlich an den 340 deutschen DFB-Stützpunkten angeboten. Ziel ist ein Austausch unter Trainern, um ein noch besseres Nachwuchstraining in den Heimatvereinen anbieten zu können. Den Stützpunkt in Zella-Mehlis besuchen Kinder aus der Rhön, dem Grabfeld, dem Raum Schmalkalden und Suhl/Zella-Mehlis. Am Montag kamen 20 Spielerinnen und Spieler.