Ein Blick in die Gesichter im Kabinentrakt genügt, um zu erkennen, wer nach diesem wilden 5:5-Unentschieden besser mit dem einen Punkt leben kann. Herpf lacht und feiert, Zella-Mehlis ist wie zu Stein erstarrt. Am Mittwoch, 2. Oktober, um 19.13 Uhr, als man in der Zella-Mehliser Dunkelheit kaum noch etwas erkennen kann, vertraut Johann Grünert auf seinen Instinkt. „Ich habe nur noch zu Paul Fabig gesagt: ‚Du kriegst den Ball noch, flank rein!‘ Ich habe dann nur noch nach Gefühl gemacht. Ich habe ja auch nicht viel gesehen. Es war schon relativ dunkel. Den Ball habe ich nur kurz vorher gesehen“, umschreibt der Abwehrspieler die letzte Spielszene in der vierten Minute der Nachspielzeit, als auch er kein Abwehrspieler mehr ist, sondern wie beinahe die gesamte Herpfer Mannschaft ein Stürmer, der das Happy End an diesem Kreisoberliga-Abend doch noch schreiben möchte.