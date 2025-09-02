Fußball in Wernshausen Ohne sie geht es nicht

In der Halbzeitpause des Kreisoberliga-Spiels zwischen der SG Wernshausen/Schwallungen und dem FC Zella-Mehlis am Sonntag, 31. August, nahm sich der Gastgeberverein Zeit, gleich mehrere Ehrenamtler für ihr jahrelanges Engagement auszuzeichnen.
Einfach mal Danke sagen: Das tat der SV Wernshausen beim jüngsten Heimspiel und zeichnete etliche ehrenamtliche Helfer für ihre jahrelange Arbeit im Verein aus.
Die Geehrten des SV Wernshausen sind:
Jörg Möcker: Langjähriges Vorstandsmitglied, Übungsleiter der zweiten Männermannschaft in den Jahren 2018 bis 2021, Helfer bei den Heimspielen sowie bei Arbeiten auf dem Vereinsgelände.
Robert Reißig: Langjähriges Vorstandsmitglied und mehrere Jahre Nachwuchsleiter, heute Bambini-Übungsleiter.
Sebastian Krech: Betreuung der Social-Media-Kanäle des Vereins sowie des Internetauftritts, Verantwortlicher für die Alten Herren und Vorstandsmitglied.
Stefan Berndt: Vorstandsmitglied, Koordinator der Helfergruppe, organisiert Einkauf der Speisen für die Heimspiele.
Michael Jung: Früher Schiedsrichter; in der ersten Zeit nach der Auflösung der Spielgemeinschaft mit Fambach fungierte er als Co-Trainer von Florian Raßbach und war an zwei Aufstiegen der Mannschaft maßgeblich beteiligt; seit 2020 Abteilungsleiter Fußball im SV Wernshausen, zudem Sportlicher Leiter der SG Wernshausen/Schwallungen und Vorstandsmitglied.
Martin Brefka: Früher Schiedsrichter und ehemaliger Vereinsvorsitzender, heute Helfer zu Heimspielen sowie auch bei allen Arbeiten rund um das Sportgelände, außerdem Trainer der E-Junioren.
Florian Raßbach: Früher Vorstandsmitglied sowie Nachwuchsübungsleiter; bis 2021 Trainer der ersten Männermannschaft nach der Trennung von Fambach – inklusive zwei Aufstiege; engagiert beim zusammenführen der Mannschaften Wernshausen und Schwallungen zu einer SG plus direkter Aufstieg in die Kreisoberliga.
Tim Rametsteiner: Nach der Rückkehr aus Trusetal übernahm er den Posten des Platzwarts, dazu pflegte er von 2021 bis 2024 auch das Vereinsheim und engagierte sich als Vorstandsmitglied.
Tobias Günschmann: Seit 2021 umfangreiches Engagement für die Vereinsjugend, unter anderem Organisation des Nachwuchs-Spielbetriebs, Organisation und Durchführung von Vereinshallenturnieren und Nachwuchsleiter sowie seit 2024 im Kreisfußballausschuss (KFA) Rhön-Rennsteig Staffelleiter der Altersklasse Bambini.
„Ohne sie alle wäre überhaupt nix möglich“, lobte der sportliche Leiter Michael Jung. Weiterhin wurde am Sonntag Spieler Robin Kümpel verabschiedet, der seine aktive Laufbahn beendet hat.