Fußball in Wernshausen Ohne sie geht es nicht

Michael Jung: Früher Schiedsrichter; in der ersten Zeit nach der Auflösung der Spielgemeinschaft mit Fambach fungierte er als Co-Trainer von Florian Raßbach und war an zwei Aufstiegen der Mannschaft maßgeblich beteiligt; seit 2020 Abteilungsleiter Fußball im SV Wernshausen, zudem Sportlicher Leiter der SG Wernshausen/Schwallungen und Vorstandsmitglied.