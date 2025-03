Fußball in Tiefenort: Bundesligaflair im Kaffeetälchen

Im Rahmen dieses Aufenthaltes bestreitet die Mannschaft aus dem Bundesliga-Nachwuchs für alle Sportbegeisterten in unserer Region am Samstag, 8. März, ab 14 Uhr ein Testspiel in Deutschlands romantischstem Naturstadion. Zum wiederholten Male sind die Nürnberger U17-Juniorinnen zu Gast im Tiefenorter Waldstadion Kaffeetälchen, wo sie auf die gleichaltrigen jungen Damen der „Alten Dame“ Hertha BSC aus der Hauptstadt treffen.