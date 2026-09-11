Nach zwei Wochen Pause setzt sich die Saison in der Fußball-Thüringenliga für Aufsteiger 1. Suhler SV an diesem Samstag (12. September), 14 Uhr, mit dem Heimspiel gegen den FSV Schleiz fort. Der hatte den TSV Gera-Westvororte (wo Suhl zuletzt 0:6 unterlag) am vorigen Landespokal-Wochenende mit 6:4 geschlagen. Müssen die Suhler Anhänger am Samstag im Auestadion folglich mit einer zweistelligen Niederlage rechnen?