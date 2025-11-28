Vor wenigen Wochen hat Landesklasse-Aufsteiger 1. Suhler SV mitunter kurz vor Schluss noch wertvolle Punkte in der Nachspielzeit hergeschenkt. In Walldorf kassierte man in der vierten Zusatzminute noch das 1:2 und verlor, in Hildburghausen in der gleichen Spielminute den 2:2-Ausgleich. Am vergangenen Wochenende hat die Mannschaft von Trainer Sven Stößel den Spieß im Spiel gegen den FC 02 Barchfeld gewissermaßen umgedreht. Aus einem 0:2 machte man in der Nachspielzeit mit viel Willen innerhalb von drei Minuten noch ein 2:2. Für den Trainer war nach der Partie endgültig klar: Seine Mannschaft ist auf dem richtigen Weg. Wir fragten Sven Stößel, der das Team im Sommer von Markus Lauth übernommen hatte, nach der Begegnung in Barchfeld nach einem Zwischenfazit seiner Arbeit in Suhl.