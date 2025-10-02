Sechstes Saisonspiel, zweiter Platzverweis: Sven Stößel, der Trainer des 1. Suhler SV, wurde am vergangenen Landesklasse-Wochenende (27. September) nach einem verbalen Scharmützel mit Schiedsrichter Paul Hegenbarth erneut des Feldes verwiesen. Bereits am 2. Spieltag gegen Wacker Gotha war für Stößel frühzeitig Schluss auf der Trainerbank. Die neuerliche Gelb-Rote Karte nahm Stößel nach dem Abpfiff am Samstag zum Anlass für eine grundsätzliche Kritik an den Unparteiischen. „Ich habe langsam kein Verständnis mehr für die Schiedsrichter. Man verlangt Respekt gegenüber den Schiedsrichtern, aber mir fehlt auch der Respekt gegenüber den Trainern. Der Respekt ist leider nur einseitig“, sagte Stößel.