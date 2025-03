Auch die Partie der Zweiten des SSV am Sonntag gegen Viernaus Reserve wurde abgesagt. Wann die Partien nachgeholt werden können, ist offen. „Der Staffelleiter guckt jetzt nach möglichen Terminen und stimmt sich mit beiden Vereinen ab. So viele Ausweichtermine an den Wochenenden gibt es nicht mehr“, so Stefan Heß.