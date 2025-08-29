Die Spielgemeinschaft (SG) FSV Goldlauter/PPSV Suhl hat im Sommer sechs Spieler verloren. Mit dem allein nicht mehr spielfähigen SV Jugendkraft Albrechts ist ein neuer Verein zur SG hinzugekommen. Wie stehen die Wopper in 2025 da? Das fragten wir nach dem Heimspiel-Auftakt am Sonntag (24. August), dem 5:1 gegen Nachbar SV Dietzhausen, die beiden Trainer Marc Wohlfahrt und Lars Müller, Vorstand Julian Plate und Jens Kühnstein, der im Sommer eigentlich in der ersten Männermannschaft Schluss machen wollte.