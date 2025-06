Die entscheidende Szene am Tag des Supercups (21. Juni) zwischen Kreisoberliga-Meister 1. Suhler SV und Ligapokal-Gewinner Herpf passiert kurz vor dem Anpfiff: Der Suhler Vorstand verabschiedet trotz Rekord-Abschluss in der Kreisoberliga und Rückkehr in die Fußball-Landesklasse Trainer Markus Lauth. 26 Monate war der Frauenwalder, der in Oberhof in einem großen Familienhotel arbeitet, Trainer in Suhl. Im April 2023 übernahm er den abstiegsbedrohten Landesklasse-Vertreter. Suhl blieb trotz der insgesamt schlechtesten Landesklasse-Saison der Vereinsgeschichte in der Liga, weil Eisenach und Fahner Höhe II die Landesklasse freiwillig verließen. Ein Jahr später ging es dann doch hinunter in die 8. Liga, trotz 32 Punkten. Nur ein Jahr später schließt der SSV die Saison als nur einmal geschlagener Kreisoberliga-Champion ab. Trotzdem erfolgte nun zwischen Verein und Trainer die einvernehmliche Trennung. Warum? Das fragten wir den 45-jährigen Chefcoach am Samstag nach dem Supercup in Dietzhausen.