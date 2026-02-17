Der 1. Suhler SV ist immer wieder für eine Überraschung gut. Da ruft Vizepräsident Torsten Jauch während der in Zella-Mehlis abgehaltenen Mitgliederversammlung nach etwas mehr als einer halben Stunde einen Mann aus dem Publikum zu sich, den man in Suhl noch als Spieler in guter Erinnerung hat. „Dann begrüßen wir in unserer Mitte: David Reich!“ Der habe nach seiner aktiven Zeit „sehr erfolgreich eine Trainerkarriere eingeschlagen, ist mittlerweile Chefausbilder bei uns im Fußballkreis“, so Jauch weiter. „Aber bevor jetzt die Spekulationen hochschlagen – ich sehe lange Hälse ... Nein, er wird nicht der neue Trainer in der nächsten Saison.“ Ein leichtes Raunen geht durch den Saal.