Nachdem die Spielgemeinschaft mit dem 1. Suhler SV im Herrenbereich nicht zustande gekommen ist, hat der SV Dietzhausen seine zuletzt in der 1. Kreisklasse spielende zweite Männermannschaft für die kommende Fußballsaison abgemeldet. Das bestätigte Abteilungsleiter Bernd Hofmann am Samstag (14. Juni) am Rande des Kreispokal-Endspiels der Frauen, dass die SG Dietzhausen/Kühndorf gegen Vizemeister Fischbach mit 2:7 verlor.