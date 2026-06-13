Es gibt Tage im Leben, die möchte man am liebsten aus dem Gedächtnis streichen. Der 17. Mai 2026 wäre im Fall von Suhls Fußballern Ibrahim El Hajj, Zico, Kusae Fathi Ahmend Yousha und Firas Alshuweesheen so einer. Das Quartett ist nicht nur in der Landesklasse-Mannschaft des 1. Suhler SV ein entscheidender Faktor für das starke Abschneiden des Aufsteigers in dieser Saison. Die Vier sind nämlich nicht nur fußball-, sondern auch futsalverrückt. Mit dem Erfurter Futsal-Club Blumenstadt United standen sie in diesem Jahr erneut kurz vor dem Aufstieg in die Futsal-Bundesliga.