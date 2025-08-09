Nach dem Scheitern des Plans einer Spielgemeinschaft im Herrenbereich zwischen dem 1. Suhler SV und dem SV Dietzhausen steht der SVD im 140. Jahr seines Bestehens vor einem sportlich äußerst herausfordernden Jahr. Etliche in die Jahre gekommene Stützen der Männermannschaft haben ihren Abschied in die Fußball-Rente erklärt. Andere fallen verletzungsbedingt teils noch Monate aus. Die zweite Mannschaft wurde abgemeldet.