Eiskalt erwischte es die Fußballer des SV Wacker 04 Bad Salzungen am vergangenen Samstag (21. März) im Suhler Auestadion: Der abstiegsbedrohte Club aus der Landesklasse unterlag nicht nur unglücklich beim 1. Suhler SV mit 0:2. Mindestens genauso unerfreulich war nach dem Schlusspfiff der Gang in die Umkleidekabine. Denn: In den Duschen im Suhler Auestadion lief seit geraumer Zeit nur noch kaltes Wasser.